நான் என்ன குறைச்சலான பதவியா வகிக்கிறேன்?.. டெல்லியில் வாயை விட்ட தம்பிதுரை

நான் துணை சபாநாயகர், என்னுடையது குறைந்த மதிப்புடைய பதவி அல்ல, முதல்வருக்கு இணையான பதவி என்று செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு தம்பிதுரை காட்டமாக பதில் அளித்தார்.

English summary

Loksabha deputy speaker Thambidurai met farmers who protesting in Delhi today. When Thambidurai answers to a question, he says I am a deputy speaker, my post is equivalent to CM.