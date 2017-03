மணிப்பூரில் எல்லையில் கதவுகளை இழுத்து மூடி மியான்மர் ராணுவம் அட்டூழியம்- இதற்கு குரல் வருமா?

மணிப்பூர் எல்லையில் கதவுகளை இழுத்து மூடி மியான்மர் ராணுவம் அட்டூழியத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது. காஷ்மீர், அருணாச்சல், பஞ்சாப் எல்லை அட்டூழியங்களைப் பற்றி பேசுகிறவர்கள் இதற்கு குரல் கொடுப்பார்களா? என்பது அப்ப

English summary

Myanmar Army today locked the border gates near Moreh, Manipur. Also Myanmar Army vandalized the Haolenphai village saw mill on March 4.