மணிப்பூரில் முதல் முறையாக பாஜக ஆட்சி.. முதல்வராக பிரேன் சிங் பதவியேற்பு

மணிப்பூர் மாநிலத்தின் முதல்வராக பிரேன் சிங் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார். அதேபோல் துணை முதல்வராக என்பிபி கட்சியைச் சேர்ந்த ஒய்.ஜாய்குமாரும் பதவியேற்றார்.

English summary

N. Biren Singh took oath as the chief minister of Manipur at the Raj Bhawan in Imphal today.