அதிமுக பாணியில் எம்.எல்.ஏக்கள் போர்க்கொடி..நாகாலாந்து முதல்வர் ஜிலியாங்க் ராஜினாமா!

நாகாலாந்து முதல்வர் பதவியில் இருந்து டிஆர் ஜீலியாங் ராஜினாமா செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, February 20, 2017, 2:01 [IST]

English summary

Nagaland Chief Minister T.R. Zeliang on Sunday decided to step down to make way for a consensus candidate to succeed him. In a letter to MLAs of the ruling Naga People's Front (NPF), Zeliang said he has decided to resign to break the deadlock between the agitating groups and the government.