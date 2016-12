ரூபாய் நோட்டு ஒழிப்பு... "தலை குனிந்து" நிற்கும் நாயுடு.. பெரிய தர்மசங்கடத்தில் மோடி!

ரூபாய் நோட்டு ஒழிப்பு தொடர்பாக ஆரம்பத்தில் ஆதரவு தெரிவித்துப் பேசி வந்த ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தற்போது 40 நாட்களாகியும் மக்களின் பிரச்சினைகள் தீரவில்லை என்று கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்

English summary

Andhra Pradesh Chief minister Chdnarababu Naidu's comment on demonetization has put BJP in tension. Naidu has said that he has no way to find solution.