ஜெயலலிதாவின் 2 திட்டங்களை அப்படியே காப்பியடித்து அறிவித்த சித்தராமையா! சசிகலா சகவாசம் காரணமா?

சித்தராமையா பல கவர்ச்சி திட்டங்களை இன்றைய பட்ஜெட் உரையின்போது அறிவித்தார். அதில் இரு திட்டங்கள், பக்காவாக தமிழகத்தில் ஜெயலலிதாவால் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களாகும்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chief Minister Siddaramaiah presented his record 12th budget, taking a cue from Tamil Nadu's Amma canteen, 'Namma Canteen' for cheap and affordable food in all 198 wards of BBMP.