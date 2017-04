இரட்டை இலை சின்னம் பெற லஞ்சம் - தேர்தல் ஆணையர் நஜீம் ஜைதி ஆலோசனை

இரட்டை இலை சின்னம் விவகாரத்தில் லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டதாக ஒருவர் கைதானது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையர் நஜீம் ஜைதி ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

English summary

Chief Election Commissioner Nasim Zaidi discussion for the AIADMK's two leaves symbol bribe issue. FIR against TTV Dinakaran by Delhi police crime branch for allegedly offering bribe for ADMK's 'Two leaves' symbol.Delhi man for getting the Two Leaves symbol.