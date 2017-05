நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு: சோனியா, ராகுலை ஐடி அதிகாரிகள் விசாரிக்க கோர்ட் அனுமதி

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் சோனியா, ராகுல் காந்தியை விசாரிக்க வருமான வரித்துறையினருக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Delhi High Court on Friday cleared way for an Income Tax probe against Congress chief Sonia and Rahul in connection with the National Herald case.