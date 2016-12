இந்தியாவின் முதல் திருநங்கை கல்லூரி முதல்வர் மனாபி ராஜினாமா!

மேற்கு வங்க மாநிலம், நாடியா மாவட்டத்தில் உள்ள கிரிஷ்நகர் பெண்கள் கல்லூரியில் பணியாற்றி வந்த மனாபி பண்டோபாத் யாய் என்ற திருநங்கை முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, December 30, 2016, 18:37 [IST]

English summary

India's first transgender college principal Manabi Bandopadhyay has submitted her resignation after about one-and-a-half years in office,expressing frustration at "non-cooperation" from a section of teachers and students of her institution.