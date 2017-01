முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் சித்து காங்கிரஸில் இணைந்தார்!

முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் சித்து காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்தார். பஞ்சாப் தேர்தலில் காங்கிரஸ் வென்றால் சித்துவுக்கு துணை முதல்வர் பதவி தரப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Cricketer turned politician Navjot Singh Sidhu has joined the Congress. He took the decision during a meeting with Congress vice president Rahul Gandhi which was held a short while ago.