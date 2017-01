ராகுல் காந்தியை சந்தித்தார் சித்து.. நாளை காங்கிரஸில் இணைகிறார் !

முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் சித்து நாளை காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைய உள்ளதாக தெரிகிறது.

English summary

Former BJP lawmaker Navjot Singh Sidhu met Congress vice president Rahul Gandhi in New Delhi today amid speculation of the cricket-turned-politician joining the Congress soon.