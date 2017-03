பாஜகவில் அவமானம்.. காங்கிரஸில் சேர்ந்து பஞ்சாபில் சிக்ஸர் விளாசிய சித்து!

மாஜி கிரிக்கெட் வீரரான நவ்ஜோத் சிங் சித்து, பஞ்சாப் மாநிலம், அமிர்தசரஸ் கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி வெற்றுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Cricketer Navjot Singh Siddhu has won the Amritsar (East) constituency in Punjab assembly election 2017.