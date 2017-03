ஷாக் .... ஆன்மீக தேடலில் குதித்த மாஜி நக்சல்பாரி புரட்சி பாடகர் கத்தார்!

மாஜி நக்சல்பாரி புரட்சி பாடகர் கத்தார் இப்போது மும்முரமான ஆன்மீக தேடலில் ஈடுபட்டிருப்பது அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

English summary

A Popular revolutionary leader Gaddar has started visiting various temples in Telangana and participating in religious rituals.