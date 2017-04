சுக்மா தாக்குதலில் உயிரிழந்த வீரர்களின் உடல்களை சிதைத்து நக்சலைட்டுகள் அட்டூழியம்!

பாதுகாப்புப் படையினர் மீது நக்சல்கள் கண்மூடித்தனமாக தாக்குதல் நடத்தி அவரது உடல்களை சிதைத்துள்ளதாக அதிர்ச்சித் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன

English summary

The analysis of the attack which was conducted suggests that the prime intention was to send a strong message to the CRPF not to help with developmental work in the area.