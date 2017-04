மோடி தலைமையில் 2019 லோக்சபா தேர்தலை சந்திப்போம்: என்.டி.ஏ. கூட்டணி முடிவு

2019 ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலை மோடி தலைமையில் சந்திப்பது என தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி முடிவுசெய்துள்ளது.

English summary

The Bharatiya Janata Party led National Democratic Alliance met on Monday ahead of dinner hosted by Prime Minister Narendra Modi to focus on strategy for the Presidential election in July and vice-presidential elections in August.