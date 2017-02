குற்றவாளிகள் கட்சி பதவி வகிக்கவும் தடை தேவை: முன்னாள் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் கிருஷ்ணமூர்த்தி

குற்றவாளிகள் கட்சிகளில் பதவி வகிக்கவும் தடை விதிக்க சட்டம் தேவை என முன்னாள் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் கிருஷ்ணமூர்த்தி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Former chief election commissioner Krishnamurthy said that neea a law to prevent Convicts holding party posts.