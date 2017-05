நீட் தேர்வு எழுத சென்ற மாணவியின் பிராவை கழற்ற சொல்லி அராஜகம்.. கேரளாவில் 4 ஆசிரியைகள் சஸ்பெண்ட்

மாணவியிடம் பிராவை கழற்ற உத்தரவிட்டு அத்துமீறிய, ஆசிரியைகள், ஷீஜா, சஃபீனா, பிந்து மமற்றும் சஹைனா ஆகியோர் ஒரு மாதகாலத்திற்கு சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Four teachers of a private school in Kannur have been suspended for asking a girl student to remove her innerware ahead of NEET in Kannur. The student alleged that she was subjected to humiliation on Monday when she had appeared for NEET. The school management suspended four teachers after the Kerala Human rights commission and Child rights commission intervened.