நீட்... உள்ளாடை விவகாரம்- மாநில மனித உரிமை ஆணையம், மகளிர் ஆணையம் கொந்தளிப்பு

நீட் தேர்வு எழுத வந்த மாணவியின் உள்ளாடையை தேர்வு மைய கண்காணிப்பாளர் அகற்ற சொன்னது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தும்படி கேரளா மகளிர் ஆணையம் உத்தரவிட்டு உள்ளது

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Kerala Women's Commission has ordered a probe, Kannur District Police Chief G Siva Vikaram said a case would be registered if the parents or the girl filed a complaint.So far we have not received any complaint. The Special Branch has been asked to look into the incident he said.