நீட் தேர்வு அராஜகத்தின் உச்சம்.. கேரளாவில் மாணவியின் உள்ளாடையை அகற்றிய கொடூரம்!

கேரளாவில் மாணவிகளின் உள்ளாடைகளை அகற்றிய பின்னரே நீட் தேர்வெழுத அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகினர்.

English summary

The candidate told media persons after attempting NEET exam that she was asked to remove her innerwear by the examination centre's officials. My daughter went inside the centre, only to return later and hand me her top innerwear, said her mother.