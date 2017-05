நீட் அராஜகம்: 18 வயது பருவ பெண்ணின் உள்ளாடையை அகற்றக் கூறுவதா?.. கொந்தளித்த தாய்

நீட் தேர்வுக்குச் சென்ற 18 வயது பெண்ணின் உள்ளாடையை அகற்ற சொன்னது என்ன நியாயம் என்று கேரள மாணவியின் தாய் கொந்தளித்துள்ளார்.

English summary

How can the officials ask a 18-year-old girl to remove her bra? asks Mother from Kerala.