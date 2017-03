புதிய இந்தியா உருவாக வேண்டும் என்பது 125 கோடி இந்தியர்களின் விருப்பமாகும்... மோடி

புதிய இந்தியா உருவாக வேண்டும் என்பது 125 கோடி இந்தியர்களின் விருப்பமாகும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi said New India was a joint call of 125 crore Indian's desire and called upon the people to perform their duties as responsible citizens.