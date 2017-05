பொறுத்திருங்கள்.. சின்னம்மாவிடமிருந்து புது உத்தரவு வரப் போகுது.. கருணாஸ் பரபரப்பு தகவல்!

பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹார சிறையில் உள்ள சசிகலா தொண்டர்களுக்கு புதிய உத்தரவு போட உள்ளதாக கருணாஸ் எம்எம்ஏ தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

New instruction will come from ADMK Amma General Secretary Sasikala to cadres, said Karunas MLA, who recently met her.