ஒன்இந்தியா செய்தியாளருக்கு சிறந்த பத்திரிகையாளர் விருது!

கடந்த 18 வருடங்களாக பத்திரிகை துறையில் விக்கி நஞ்சப்பா வழங்கிய பங்களிப்புக்காக சிறந்த பத்திரிகையாளருக்கான விருது அவருக்கு கிடைத்துள்ளது.

English summary

It was a proud moment for OneIndia as our special correspondent Vicky Nanjappa bagged the award of 'best journalist (digital)' at the Eighth Edition of Newsmakers Achievers' Awards. The event was held in Mumbai on May 1.