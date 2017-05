எதிர்க்கட்சிகளின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் யார்? வெள்ளிக்கிழமை முக்கிய ஆலோசனை

குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல்தலில் எதிர்க்கட்சிகள் தரப்பில் நிறுத்தப்படும் வேட்பாளர் யார் என்பது குறித்து வெள்ளிக்கிழமை ஆலோசனை செய்யப்படவுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The opposition's candidate for the next President of India will be decided on Friday. Leaders of the opposition will meet on Friday to decide on a joint candidate to fight the presidential polls in July.