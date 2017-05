ஜனாதிபதி தேர்தல் வேட்பாளர்.. இவர்களை மோடி தேர்வு செய்யாதது ஏன்?

ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜியின் பதவிக்காலம் முடிவடைய உள்ள நிலையில், அடுத்த ஜனாதிபதிக்கான தேர்வில் இவர்களின் பெயர்கள் இடம்பெறாதது ஏன்?

The other names in circulation are- Pranab Mukherjee, L K Advani, Murli Manohar Joshi, Amitabh Bachchan, Najma Heptullah, Sushma Swaraj and Mohan Bhagwat. Will Modi pick from these names. Let us explain why these candidates won't be picked by Modi as the next President of India.