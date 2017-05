அடுத்த துணை ஜனாதிபதி யார்… ஹுகும்தேவ் யாதவா… வெங்கய்ய நாயுடுவா… போட்டியில் வெல்லப் போவது யார்?

தற்போது துணை ஜனாதிபதியாக உள்ள ஹமீது அன்சாரியின் பதவிக் காலம் வரும் ஆகஸ்டு மாதம் நிறைவடைகிறது. அந்த இடத்திற்கு ஹுகும்தேவ் யாதவ் மற்றும் வெங்கய்ய நாயுடுவின் பெயர் அடிபடுகிறது.

English summary

There are several names that are being discussed by the BJP who could replace Ansari who completes a second term.