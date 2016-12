இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட நிர்பயா ஏவுகணை சோதனை தோல்வி

ஒடிசா மாநிலம் பாலாசோரில் உள்ள ஐடிஆர் ஏவுதளத்தில் நிர்பயா ஏவுகணை சோதனை இன்று நடத்தப்பட்டது.

English summary

Nirbhay cruise missile's test fails for the fourth time at ITR in Chandipu