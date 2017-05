நிர்பயா வழக்கு: குற்றவாளிகள் 4 பேருக்கும் தூக்கு தண்டனையை உறுதி செய்தது உச்சநீதிமன்றம்!

நிர்பயா குற்றவாளிகள் 4 பேருக்கும் தூக்கு தண்டனையை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது.

Story first published: Friday, May 5, 2017, 14:48 [IST]

English summary

Nirbhaya's killers will hang to death the Supreme Court has held. The Supreme Court on Friday confirmed the death sentenced awarded to the four killers of Nirbhaya.