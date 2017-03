இலவச மதிய உணவு வேண்டுமென்றால் இதை செய்ய வேண்டும்.. மத்திய அரசு உத்தரவால் மாணவர்கள் அதிர்ச்சி

பள்ளிகளில் மதிய உணவு சாப்பிடும் மாணவர்கள் வரும் ஜூன் 30ம் தேதிக்குள் ஆதார் எண்ணை கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும் என மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

School students across India will now be required to register or have an Aadhaar number if they want to avail of the central government’s mid-day meal scheme.