இரட்டை இலைக்கு லஞ்சம்... நேரில் பார்த்த சாட்சியம் வாக்குமூலம்- தினகரனுக்கு ஜாமீன் கிடைக்காது!

இரட்டை இலை சின்னத்துக்கு இடைத்தரகர் சுகேஷ் லஞ்சம் பெற்றதை நேரில் பார்த்த சாட்சி வாக்குமூலம் அளித்துவிட்டதால் இந்த வழக்கில் தினகரனுக்கு ஜாமீன் கிடைக்காது என்று தெரிகிறது.

Sunday, May 7, 2017, 17:59 [IST]

Chennai Advocate Gopinath has recorded his statement to Delhi Magistrate that he saw Sukesh got money from Hawala Operator. So Police decided to give no bail for TTV Dinakaran and Sukesh.