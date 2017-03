ஜெ. தாக்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் இல்லை… எய்ம்ஸ் அறிக்கையில் தகவல்

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட போது, அவர் தாக்கப்பட்டதாக எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்று எய்ம்ஸ் மருத்துவர்கள் குழு அளித்துள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 18:26 [IST]

English summary

There are no evidence to attack Jayalalithaa at her residence, says AIIMS reports.