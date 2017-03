நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழகத்திற்கு விலக்கு அளிக்க முடியாது - மத்திய அமைச்சர் நட்டா கைவிரிப்பு

நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழகத்திற்கு தற்போது விலக்கு அளிக்க முடியாது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜே.பி நட்டா கூறியுள்ளார்.

English summary

JP Nadda Said Can not give exemption from NEET exam for this year to the students from Tamil Nadu.