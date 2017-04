தடை நீடித்தால், மும்பையில் இருந்து ஒரு விமானத்தை கூட புறப்பட விடமாட்டோம்- சிவசேனா பகிரங்க மிரட்டல்

ஏர் இந்தியவில் பயணம் செய்ய எம்பி கெய்க்வாட்டுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை நீடித்தால் மும்பையில் இருந்து ஒரு விமானத்தை கூட புறப்பட விடமாட்டேம் என சிவசேனா எம்பிக்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Story first published: Thursday, April 6, 2017, 15:37 [IST]

English summary

Shiv sena MPs warns in Parliement that No No flights can fly from Mumbai if ban continues for Gaikwat in Air india.