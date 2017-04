இரு குழந்தைகளுக்கு மேல் உள்ளவர்களுக்கு அரசு வேலை இல்லை.. அசாம் அரசு அதிரடி

அசாம் அரசு கொண்டு வந்துள்ள புதிய மக்கள்தொகை கொள்கையின்படி 2 குழந்தைகளுக்கு மேல் இருந்தால் அரசு வேலை கிடையாது என்று அந்த மாநில அரசு அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது.

English summary

The Assam government announced a draft population policy which has denial of government jobs to people with more than two children and also those who marry before they attain marriage age.