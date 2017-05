தலையில் ஹெல்மெட் இருந்தால்தான் வண்டிக்கு பெட்ரோல்... உ.பி. மாநிலத்தில் அதிரடி

மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டும் நபர்கள் தலையில் ஹெல்மெட் அணிந்து இருந்தால்தான், வண்டிக்கு பெட்ரோல் வழங்கப்படும் என்று உத்தரபிரதேச மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது.

English summary

The Lucknow police has taken a unique step to not allow anyone one to refill their vehicles if caught without the protective head gear.