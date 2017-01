பொங்கலுக்கு விடுமுறை இல்லை... பாஜக அரசின் அதிரடியால் அதிர்ச்சியில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்!

நாடு முழுவதும் பொங்கல் விடுமுறை கட்டாயம் அல்ல என மத்திய அரசு இன்று அறிவித்துள்ளது. இதனால் தமிழகத்தில் பணியாற்றி வரும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

English summary

The centre's announcement of cancellation of Pongal holiday from the list of declared holiday across the nation has shocked the central govt staffs in Tamil Nadu.