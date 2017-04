சசிகலாவிற்கு சிறை உணவுதான்.... ஸ்பெசல் சலுகை கிடையாது...- ஐஜி வீரபத்திரசாமி

சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சசிகலாவிற்கு சிறை உணவு மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது என்று பெங்களூரு சிறைத்துறை ஐ.ஜி.வீரபத்திரசாமி தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Sasikala has to eat the normal prison food supplied to all other prisoners said IG Veerabathrasamy.