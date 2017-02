சசிகலா சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு.. திங்கள்கிழமையும் தீர்ப்பு வர வாய்ப்பில்லை!

சசிகலா சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் திங்கள்கிழமையும் தீர்ப்பு வராது என்று கூறப்படுகிறது.

English summary

The verdict in Jayalalithaa Disproportionate Assets case is unlikely to be pronounced on Monday as well. Justice Amitava Roy is not sitting on Monday. This means the verdict could be pronounced only on Tuesday or a later date.