மாணவியின் ஜீன்ஸ் பேண்ட் மெட்டல் பட்டனையும் கூட விட்டுவைக்காத நீட் கொடூரம்!

கேரளாவில் நீட் தேர்வு எழுத வந்த மாணவியின் ஜீன்ஸ் பேண்ட் பட்டனையும் கூட விட்டுவைக்காத பெருங்கொடுமை நிகழ்ந்துள்ளது.

English summary

A girl student who came in jeans at the Kerala NEET exam centre was told its metal buttons are a problem.