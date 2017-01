ஜல்லிக்கட்டு- எங்கேயும் தடியடியே நடக்கவில்லை- ஓபிஎஸ் அண்டப் புளுகு

தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்ச்சிகளின் போது எங்கேயும் தடியடியே நடக்கவில்லை என்று முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் அப்பட்டமான பொய்யை கூறியுள்ளார்.

English summary

TamilNadu CM O Panneerselvam said that no lathicharge against Jallikattu protesters in the state.