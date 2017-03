மாயாவதியின் குற்றச்சாட்டில் உண்மை இல்லை.. தேர்தல் ஆணையம் பொளேர்

உத்தரப்பிரதேச தேர்தலில் முறைகேடு நடந்துள்ளது என்று மாயாவதி கூறிய குற்றச்சாட்டில் உண்மை தன்மை இல்லை என தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது.

English summary

There is no merit in the allegations of EVM tampering, the Election Commission of India has told the Bahujan Samaj Party. The ECI replied to a complaint filed by BSP supremo Mayawati after her party faced a humiliating defeat in the Uttar Pradesh assembly polls.