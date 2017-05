அணு சக்தி விநியோகக் குழுவில் இந்தியா... ஆதரிக்க ரஷ்யாவுக்கு கோரிக்கை

உலக அளவிலான அணுசக்தி ஆதரவு குழுவில் இந்தியாவை உறுப்பினராக ரஷ்யா ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று அந்நாட்டை இந்தியா வலியுறுத்திக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

English summary

India would stall cooperation with its foreign partners for development of civil nuclear programmes if it is unable to become a member of the Nuclear Suppliers Group.