தேசிய நலனே முக்கியம்… பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய எதிர்ப்பில்லை.. இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்

எம்பி அகமது மரணம் அடைந்ததையடுத்து இன்று பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் எதிர்க்கவில்லை. தேசிய நலனே முக்கியம் என்று அக்கட்சி கூறியுள்ளது.

English summary

Nation is important, no objection for budget session said, IUML.