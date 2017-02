ஜனாதிபதி, உள்துறை அமைச்சரை ஸ்டாலின் சந்திப்பார்... ஆனால் உறுதியாகவில்லை: டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன்

தமிழக பிரச்சனைகள் குறித்து குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் ராஜ்நாத் சிங்கை சந்தித்து பேச ஸ்டாலின் திட்டம் வைத்துள்ளார் என்று கூறியுள்ள டிகேஎஸ் இளங்கோவன், அவரது டெல்லி பயணம் உறுதியாகவில்லை என்று கூறியுள்ளார

English summary

Party spokesperson and MP T.K.S. Elangovan, however, has said that there is no official confirmation about Stalins visit.