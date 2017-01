பட்டியல் அனுப்புவதில் தாமதம்... பதக்க வாய்ப்பு பறிபோன பரிதாபம்.. கேரள போலீசார் விரக்தி

பட்டியல் அனுப்புவதில் தாமதமானதால் பதக்க வாய்ப்பு பலருக்கு பறிபோயுள்ளது. இதனால் போலீசார் விரக்தியில் உள்ளனர்.

English summary

No one get president’s police medal this Republic day from Kerala, due to the failed of the Kerala government hand over the list of police officers to be considered for the medal.