தீபா பேரவையெல்லாம் ஆடிக்காத்தோடு போய்விடும்.. ஓபிஎஸ் ஒருவருக்கே ஆதரவு.. நிர்வாகிகள்

ரூ.5,000 மற்றும் ரூ.10,000 நோட்டுகளை வெளியிடும் திட்டம் ஏதும் இல்லை என்று மத்திய அரசு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, March 24, 2017, 17:55 [IST]

English summary

There is no plan to introduce Rs. 5000 and Rs. 10000 currency notes, says RBI.