பாகிஸ்தான் எல்லையில் சுவர் எழுப்பும் திட்டமில்லை: நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு அறிவிப்பு!

இந்திய- பாகிஸ்தான் எல்லையில் சுவர் எழுப்பும் திட்டமில்லை என உள்துறை இணையமைச்சர் கிரன் ரிஜிஜூ தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

India has no plans to construct a wall along its border with Pakistan, Rajya Sabha was informed on Wednesday.