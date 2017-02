1000 ரூபாய் நோட்டுக்களை அறிமுகப்படுத்தும் திட்டம் இல்லை: சக்திகாந்த் தாஸ் திட்டவட்டம்

1000 ரூபாய் நோட்டுக்களை அறிமுகம் செய்யும் திட்டம் இல்லை. 500 ரூபாய் மற்றும் அதற்கும் குறைவான முகமதிப்புள்ள ரூபாய்களை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்வதிலேயே கவனமாக உள்ளோம் என சக்திகாந்த் தாஸ் கூறியுள்ளார்.

No plans to introduce ₹1000 notes. Focus is on production and supply of ₹500 and lower denomination notes, says, Shaktikanta Das.