உபி சட்டசபை தேர்தல்..சமாஜ்வாடி கூட்டணி 300 இடங்களை கைப்பற்றும்.. அகிலேஷ் யாதவ்

நாட்டின் பிரதமராகும் எண்ணம் ஏதும் தமக்கு இல்லை என்று அகிலேஷ் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.

No prime ministerial ambitions, says UP CM Akhilesh Yadav