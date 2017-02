ரயில்வே இ-டிக்கெட்டுகளுக்கான சேவை கட்டணம் ரத்து.. மத்திய பட்ஜெட்டில் அருண் ஜேட்லி அறிவிப்பு

ரயில்வே இ-டிக்கெட்டுகளுக்கான சேவை கட்டணம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய பட்ஜெட்டில் நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி அறிவித்துள்ளார்.

English summary

Finance Minister Arun Jaitley announced in Budget 2017 there is no service tax for rail E-ticket today.